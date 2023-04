ASSE : avant Grenoble, un Messin menace déjà les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Ce sera une affiche. Entre deux anciens habitués de la Ligue 1, à savoir l'ASSE et le FC Metz. Mais pendant que ce dernier tente de remonter en L1 dès cette saison, les Verts, eux, essaient d'assurer leur maintien. Ce qui n'empêchera sans doute pas le stade Geoffroy-Guichard de connaître une belle affluence.

Meilleur buteur de la Ligue 2, devant le Stéphanois Jean-Philippe Krasso, l'attaquant messin, Georges Mikautatdze, a été assez clair sur le futur rendez-vous de sa formation. Des propos retranscrits par le site Girondins4ever.

"Y aller comme des hommes"

"Les Verts font une superbe deuxième partie de saison. On sait que c’est compliqué d’aller jouer là-bas au Chaudron. Mais on va y aller comme des hommes et on va faire ce qu’on a à faire et prendre les trois points." Clair, non ?