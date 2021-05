ASSE : le gros mea culpa de Denis Bouanga avant l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La passe de deux pour l’ASSE ? Ce dimanche, le club du Forez tentera d'enchaîner un deuxième succès consécutif en Ligue 1 face à l’OM, une semaine après sa victoire face à Montpellier (1-2). Dans ce but, Claude Puel pourrait être tenté de titulariser Denis Bouanga, auteur d’une prestation correcte face au MHSC, et ce malgré sa saison très décevante.

Mais le principal intéressé le sait, il devra hausser son niveau de jeu dans les dernières échéances de la saison afin d’aider ses coéquipiers à se maintenir dans l’élite. “Je l'avais dit dès le début de la saison que sans les supporters ça allait être très dur pour moi parce que c'est une source de motivation extrême. Après voilà, il fallait s'adapter et malheureusement je m'adapte à la fin mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Je sors la tête de l'eau et je me sens de mieux en mieux, j’ai envie de rattraper le temps perdu même s'il ne me reste que trois matchs. J'ai envie de rattraper tout ce que j'ai loupé, tout ce que j'ai mal fait, de rendre une belle copie pour cette fin de saison..."

"Je pense que c'est ma première saison où je galère"

Lancer le diaporama

ASSE - OM : le onze type des joueurs passés par les deux clubs +12

Denis Bouanga Credit Photo - Icon Sport

"J'ai envie d'arriver à 10 buts. Je pense que c'est ma première saison où je galère et franchement le mot galère c'est ce qui me correspond le plus cette année. J’ai jamais eu autant de trous comme ça, de phases où on dirait que je ne savais plus jouer au foot. J’avais la sensation d’avoir perdu mon football. De ne pas savoir marquer ou cadrer une frappe… Je me posais trop de questions peut-être alors que j'essaye d'être un instinctif. Des fois je réfléchis trop et c'est ce qui faisait défaut je pense", a ainsi déclaré le Stéphanois au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire.