ASSE : avant Le Havre, Batlles a parlé de Krasso et de Fofana et Saliba en Bleu

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Le point médical de l’ASSE

« Moueffek doit reprendre avec nous la semaine prochaine. Fall s’est fait opérer et sera absent au Havre. Cafaro avait un problème de torticolis on l’a préservé ce matin. Je vais avoir des choix à faire notamment sur le poste de deuxième gardien. Je pense que la hiérarchie est arrêtée mais depuis le début, on a eu pas mal de changements. »

Pas de revanche après la claque de l’aller

« Une revanche ? Non, il s’est passé quelque chose d’irrationnel à l’aller (défaite 6-0). Je n’ai pas d’aspect revanchard, on a juste envie de continuer sur notre lancée. Le Havre est une équipe très solide. Quand on est cette place là, il y a aussi une part de réussite qui fait qu’on arrive à prendre des points à droite à gauche. Je l’ai connu à Troyes. »

Krasso en leader

« Au niveau mental, février a été très énergivore. Les joueurs ont été récompensés des efforts mais on a un mois de mars à terminer et on doit le faire de la meilleure des façons. Krasso élu joueur du mois de février ? Des buts, des passes, beaucoup d’intensité dans son jeu, très présent pour l’équipe. On aspire à ce qu’il continue. »

Saliba et Fofana chez les Bleus, un rêve

« Voir Wesley Fofana et William Saliba en équipe de France serait génial. Cela montrerait aussi aux jeunes de chez nous qu’avec du travail, c’est possible. »