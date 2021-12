ASSE : avant Reims, Sablé peut compter sur le soutien de Gasset

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Ce soir à Reims, l'AS Saint-Etienne dispute son premier match post-Claude Puel. On va savoir si le manager autoritaire était le principal problème des Verts ou si le mal est plus profond. En attendant de lui trouver un successeur, les dirigeants ont promu l'un de ses adjoints, Julien Sablé. C'est la deuxième expérience de ce type pour l'ancien milieu de terrain. En 2017, il avait pris la suite d'Oscar Garcia, aujourd'hui à… Reims, et ça s'était tellement mal passé qu'au bout d'un mois, Jean-Louis Gasset avait été appelé pour prendre la relève.

Contacté par L'Equipe, Gasset a expliqué qu'il était beaucoup plus confiant concernant cette deuxième étape de Julien Sablé sur le banc de l'ASSE : « On l’avait mis là car il avait été capitaine de Saint-Etienne, qui est son club, et que c’est une belle personne. Il véhicule cette image de combattant et d’homme courageux. Mais il était trop jeune. Il a pris de la bouteille. Par rapport à il y a quatre ans, l’équipe est également plus forte, avec des joueurs sur lesquels tu peux compter. Ils ne lâcheront pas. Après, on ne sait jamais. Une carrière débute parfois par hasard. Il a raté sa première chance, comme il peut saisir sa seconde. Autant tout allait mal en 2017, autant là, tu peux te remettre à l’endroit en trois coups de cuiller à pot ».

🗞️ Antoine Dupont à la une de votre journal @lequipe de ce samedi 11 octobre, disponible dans vos kiosqueshttps://t.co/ikLWtrbiXY pic.twitter.com/ayz2oorzoN — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 11, 2021