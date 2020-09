ASSE : avant sa 600e, Claude Puel révèle sa plus grande fierté

Qui l'aurait cru quand, en janvier 1999, Claude Puel est devenu entraîneur en chef de l'AS Monaco après en avoir été le préparateur physique ? Qui aurait pu imaginer une telle longévité pour l'ancien milieu récupérateur ? Mais finalement, le Castrais dirigera un 600e match jeudi soir, lors du choc entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne au Vélodrome. Avec, en point d'orgue, la possibilité pour ses Verts en reconstruction de s'emparer de la 1ère place en cas de succès.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, Puel a déclaré : "Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je vieillis ou je suis encore là ? Avec tout ce que cela comporte en matière d'exigence et de remise en question. Il faut garder une certaine fraîcheur, s'adapter aux évolutions et rester compétiteur dans l'âme".

Fier d'avoir maintenu le cap

Mais ce dont Claude Puel est le plus fier, c'est d'avoir maintenu sa ligne de conduite toutes ces années, malgré la pression : "Là où je suis bien dans mes baskets, c'est sur le fait de n'avoir jamais fait de concession. Envers qui que ce soit et quoi que ce soit. J'ai toujours gardé mon fil conducteur et mon honnêteté intellectuelle par rapport à des décisions qu'a à prendre un entraîneur".

Comme le révèle France Bleu, Puel délogera le mythique Albert Batteux (658 matches) s'il officie encore deux saisons. Pour le recordman, Guy Roux (894), ce sera un peu plus long. Mais à 59 ans, il a encore le temps…