ASSE : Ayman Aiki rentre déjà dans l'histoire des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

En l'espace de quelques mois, la vie d'Ayman Aiki a pris un nouveau tournant dans le Forez. De jeune prometteur du centre de formation, l'ailier a vu sa situation changer du tout au tout. Passé professionnel avant ses 17 ans puis vainqueur de l'Euro 17 avec les Bleuets, le natif de Champigny-sur-Marne a gagné la confiance de Laurent Batlles lors de la préparation.

Le 3e buteur le plus précoce de l'ASSE

Lancé dans le grand bain à la pause samedi au stade Gaston Gérard, celui qui a remplacé Yvan Maçon en piston droit a marqué son premier but avec l'équipe fanion sur une reprise de volée du plat du pied (69e). Un but loin d'être anodin.

En effet, comme le rapporte Le Progrès, Aiki est devenu à 17 ans, 1 mois et 5 jours le troisième buteur le plus précoce de l'histoire de l'ASSE derrière le « petit prince » Laurent Roussey (16 ans, 3 mois et 25 ans) et Kurt Zouma (17 ans et 23 jours) mais devant Laurent Paganelli...