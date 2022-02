ASSE : Bafé Gomis a commis la plus grosse erreur de sa carrière chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Retourné à Galatasaray après que son nom a circulé du côté de Saint-Etienne cet hiver, Bafé Gomis (36 ans) a accordé une interview au site Oh My Goal dans laquelle il a évoqué sa très longue carrière. Et notamment un moment crucial, en 2008, où il a décidé de rester à l'ASSE alors qu'il aurait mieux fait de partir, l'équipe ayant explosé en plein vol au cours d'une saison 2008-09 très délicate.

"En 2008, j’ai fait une erreur. Je sors d'une magnifique saison avec 16 buts, je ramène l’ASSE en Coupe d’Europe après 20 ou 30 ans d’absence. Je fais l’erreur de rester alors que je suis en équipe de France et que je fais l’Euro 2008. Je décide de prolonger car ils me donnent un bon contrat mais surtout parce que je suis avec mes copains, Blaise Matuidi, Yohan Benalouane, Mamadou Dabo, Dimitri Payet, Pascal Feindouno. On est une belle bande de copains mais je fais cette erreur-là que je n’ai plus jamais refaite. Quand je vais à Marseille en 2016, que j’ai fait le boulot et que je vois qu’ils cherchent un autre attaquant, hop, je m’en vais."

"Je fais l’erreur de rester par amour pour les Verts"

"À Saint-Etienne, on ne pouvait pas faire mieux, ils n’ont pas le budget des gros clubs. D’ailleurs, jusqu’à preuve du contraire, ils n’ont jamais fait de Ligue des Champions. Je fais l’erreur de rester par amour pour les Verts, par amour de mes coéquipiers, aussi parce que j’ai un peu de reconnaissance. À l’époque, je suis pourtant sollicité par Chelsea, Manchester United, l’OM, le PSG. Mais je dis « Je reste. » Il s’avère que 3 ou 4 mois après, Pascal Feindouno est transféré. Mon entraîneur de l’époque, Laurent Roussey, à qui je devais beaucoup et dont j’étais proche, s’en va. Ça devient une saison catastrophe, il a fallu que je marque un doublé lors de la dernière journée pour maintenir le club. On a fait une belle campagne européenne mais en championnat… le club n’était pas prêt."