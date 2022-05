ASSE : Bafétimbi Gomis ouvre la porte à un retour chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S'il a préféré retourner à Galatasaray en Turquie que de tenter un retour en tant que joueur à l'ASSE en janvier, Bafétimbi Gomis (36 ans) ne s'interdit pas de revenir chez les Verts une fois qu'il aura raccroché les crampons.

Dans le podcast « Dessous de Verts », l'attaquant est revenu sur son lien particulier avec la ville de Saint-Etienne, son club formateur et cette après-carrière à laquelle il réfléchit de plus en plus :

« Rien n'est arrêté, souvent je parle avec des personnes qui sont devenues dirigeantes (Perrin), ou des présidents que j'ai pu côtoyer. C'est sûr que je ne serai pas entraineur parce que je ne pense pas avoir les qualités requises ou la capacité. Mais dans l'organigramme d'un club pourquoi pas, ou consultant. Je verrai et je me poserai les questions au moment venu ».

