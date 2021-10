ASSE : Bajic a vécu une grande première contre Angers

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Blessé lors d'un choc à Strasbourg (1-5), Etienne Green n'était pas en mesure de reprendre sa place dans les buts de l'ASSE vendredi contre Angers (2-2). C'est Stefan Bajic qui a vécu son 7e match avec l'équipe première.

Souvent malheureux, l'ancien vainqueur de la Gambardella avait perdu ses six premiers matches avec les pros. Il a pris son premier point contre Angers mais sans faire le moindre arrêt. Et en ratant quelques dégagements au pied. Pas de quoi remettre en cause la hiérarchie de Puel, donc, à priori...

#ASSE Stefan 19 ans, toujours puceau ! : Si les premiers pas de Green en Pro avaient tout du conte de fées, pour Bajic, à l'inverse, l'apprentissage est délicat. Il aura fallu qu'il joue son 6ème match pour...https://t.co/zCdnhbr9pF — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) October 25, 2021