 ASSE : Bamba et Nkounkou se présentent, Batlles et Perrin parlent mercato avant Niort

Niels Nkounkou : « Saint-Etienne reste un grand club. On est là pour sortir le club de cette situation, Saint-Etienne ne mérite pas d'être à cette place. Je n'ai pas connu le championnat de France, ça va être une découverte. Je suis content de le découvrir. Physiquement je me sens très bien, j'ai gardé la forme parce que j'ai continué à m'entraîner. Je suis prêt à jouer, j'espère dès lundi mais on attend encore des accords. La séance de ce matin était détendue, j'ai pu voir que c'était un groupe avec de la joie de vivre. J'ai une bonne impression. Je n'ai pas suivi ce qu'il se passait avec les supporters. Je suis venu ici pour leur donner envie de retourner au stade, et ça passera par des résultats. » Kader Bamba : « Je sais que le club me voulait depuis un moment, donc ça a pesé dans ma décision. Comme j'étais en manque de temps de jeu, je n'ai pas hésité. Dans ce championnat, il faut mettre de l'envie. On sait que ce club ne devrait pas être à cette place. Je suis en pleine forme. Je suis à Saint-Etienne donc je ne pense qu'à Saint-Etienne, plus à Nantes. On m'a souvent reproché de ne pas être assez efficace devant le but. Je vais essayer d'en marquer, et de faire marquer les copains. » Laurent Batlles : « Niels ? On recherchait un spécialiste du poste, un gaucher. Léo est davantage un central de formation, on recherchait quelqu'un pour nous apporter de la vitesse et des centres. Kader a les capacités de jouer sur les côtés, mais aussi à l'intérieur. Il peut jouer à gauche, pour rentrer sur son pied droit, et à droite. Il a la capacité d'être déroutant. Avec les recrues, c'est plus facile de faire l'équipe qu'à certains moments. Ce que j'avais dans un système, je ne l'avais pas dans l'autre. Aujourd'hui, c'est plus intéressant. »

Loïc Perrin :

« Niels est capable de jouer à plusieurs postes, dans une défense à 4 ou à 5. Il est intéressant offensivement, il est capable d'éliminer en un contre un. Bamba ? Les contacts remontent à cet été. On n'a pas lâché, on a retenté notre chance. Il nous manquait un joueur capable d'éliminer, d'inventer des choses dans le secteur offensif. Des départs ? On s'est posé la question, on voulait d'abord faire venir des joueurs. Le mercato est encore long, on verra s'il y a des possibilités de sorties. Au rayon des arrivées, on étudie toujours des opportunités. On regarde en fonction du marché, si on voit quelque chose qui pourrait renforcer l'équipe. »

Batlles et le match à Niort :

Le coach de l’ASSE a ensuite évoqué le périlleux déplacement à Niort, lundi en clôture de la 19e journée de Ligue 2 (20h45), où il n’y aurait aucun absent à part le jeune Antoine Gauthier. « Niort est une équipe très jeune, qui met beaucoup de courses et d'intensité. Elle est en phase ascendante et il ne faudra pas la prendre à la légère malgré son classement. On est dans l'obligation d'avoir des résultats constants. On a commencé une série avec le match nul contre Caen et la victoire contre Laval, c'est important de la continuer. Il y a eu des faits de jeu contraires depuis le début de la saison, on inspire maintenant à avoir du rationnel, de la continuité. Mais ça vient aussi de nous. Le plus dur à gérer pour un entraîneur, ce sont les joueurs qui ne jouent pas. On aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison. »

On notera enfin qu’un match amical sera organisé contre Clermont entre le déplacement à Niort et la réception du FC Sochaux.

