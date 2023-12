ASSE - Bastia : 3 points dans la douleur après avoir mené 3-0... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

LARSONNEUR (5,5)

Il n'a rien eu à faire pendant 70 minutes avant d'encaisser deux buts. Ses deux arrêts devant Djoco (75e) et Ducrocq (77e), à 3-1, ont compté. Mais heureusement que le missile d'Okou est passé au dessus (84e) !



APPIAH (5,5)

Offensivement, son apport a encore été très pauvre. Mais il a réalisé un bon retour devant Okou (76e) et il a eu le mérite d'être le seul Vert à défendre face à quatre Bastiais, sur un contre suite à un corner pour l'ASSE (79e). Un vrai miracle que les Corses n'aient pas marqué sur cette action, à 3-2 !

BATUBINSIKA (5)

Autoritaire dans ses interventions, il a nettement moins bien fini, à l'image de l'équipe. Direction la CAN, maintenant, pour lui...

BRIANCON (5), puis NADE

Il y avait 3-0 quand Dall'Oglio a sorti Briançon, mais que s'est-il passé dans la tête du capitaine stéphanois pour qu'il fasse ce tacle de boucher qui a fait voler Ducrocq ? Il s'en est vraiment bien tiré avec un carton jaune (51e)... Remplacé par NADE, qui a provoqué un penalty plutôt sévère.

PETROT (5)

De l'allant et de l'engagement, comme d'habitude. Mais sur la fin, c'était un peu trop portes ouvertes sur son côté...



TARDIEU (5,5)

De retour de suspension, l'ancien troyen a réalisé une bonne première mi-temps, en régulant bien le milieu et en se montrant agressif. Mais il a perdu le fil au retour des vestiaires.



CHAMBOST (7,5)

Un but de la tête, puis un second en renard des surfaces sur un tir de Sissoko que Placide avait repoussé dans ses pieds : le gaucher a permis aux Verts de mener 2-0 après dix minutes de jeu. Et c'est lui qui a mis Cafaro sur orbite pour le but du 3-0. Avant de s'éclipser.

Des entrants décevants



MOUEFFEK (5), puis MONCONDUIT

Moueffek a apporté sa puissance et son abattage, sans forcément briller, avant de céder sa place à MONCONDUIT. Peu à son affaire à Bordeaux, l'ancien Merlu est encore apparu en manque de rythme et il a concédé des fautes. Pas dans le coup.

BOUCHOUARI (5), puis FOMBA

Bouchouari n'a pas eu son apport habituel dans les sorties de balle mais il s'est signalé par quelques interceptions et des récupérations hautes, dont l'une aurait pu profiter à Cafaro (35e). Transparent en deuxième mi-temps, il a cédé sa place à FOMBA, peu en vue.



CAFARO (7), puis DIARRA

Cafaro a servi Chambost sur l'ouverture du score. Incisif, il a inscrit le 3e but et délivré un très bon centre pour Sissoko (67e). Remplacé par DIARRA, toujours aussi peu convaincant et qui n'aura pas marqué le moindre but ni délivré de passe décisive lors de la première partie de saison...

SISSOKO (5,5), puis CHARBONNIER

En pointe, Sissoko a pesé sur la défense bastiaise avec son jeu dos au but. Il a initié le deuxième but de Chambost et aurait pu marquer de la tête sans une superbe envolée de Placide (67e), à 3-0. Remplacé par CHARBONNIER, auteur d'une entrée en jeu décevante, une nouvelle fois. A voir si Dall'Oglio aura la même patience avec lui que Batlles...

