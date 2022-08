ASSE - Bastia : Batlles ramène déjà ses joueurs sur terre

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Grâce à un quadruplé de Jean-Philippe Krasso (19e, 33e, 36e, 61e) et un but d'Yvann Maçon (8e), l'AS Saint-Etienne a atomisé ce mardi Bastia (5-0), signant enfin sa première victoire de la saison.

"On a besoin d'énormément d'humilité"

Au micro de beIN Sports, Laurent Batlles n'a pas caché sa joie d'avoir décrocher ces trois points tout en ramenant ses joueurs sur terre. "J'ai vécu ça (une lourde défaite, ndlr) il y a quelques jours, je sais ce que c'est pour un entraîneur. Dans l'autre sens, c'est toujours bien. Elle fait vraiment du bien, franchement ! C'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement. On a besoin d'énormément d'humilité, on essaiera de garder ça jusqu'à la fin de l'année. J'avais demandé de jouer simple et d'être très rigoureux", a confié l'entraîneur des Verts avant de s'exprimer sur Jean-Philippe Krasso.

"Depuis le début de saison, il met des buts. Il a parlé en conférence de presse, il est bien ici. Je pense qu'il va rester avec nous. C'est bien, c'est bien pour l'équipe. J'espère qu'on va le garder mais je ne vois pas pourquoi on le perdrait après ce soir."

