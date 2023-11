ASSE : Batlles a ciblé le danger numéro un à Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En début de soirée, l'AS Saint-Etienne jouera un match très important sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Les Icaunais pointent une place et deux points derrière les Verts, qui n'ont pas intérêt à enchaîner une deuxième défaite après celle de samedi dernier contre le PFC (0-1). Pour ce choc du haut de tableau, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, a déjà ciblé la principale menace pour son équipe.

"Ils ont quand même des joueurs très performants"

"Auxerre est une équipe avec la meilleure attaque du championnat, la meilleure possession, beaucoup d’intensité notamment sur les premières mi-temps. On a travaillé cette semaine là-dessus. C’est une belle équipe, ils ont quand même des joueurs très performants, le meilleur passeur et presque le meilleur buteur du championnat (Gauthier Hein, ndlr). Devant ils ont aussi de la profondeur de banc. Ça va être un match en plus à guichets fermés, ça va être un match intéressant et il faudra être prêt dans l’intensité parce qu’ils vont nous imposer quelque chose, à nous d’être performant défensivement et de jouer avec nos qualités offensives pour pouvoir leur faire mal aussi."

