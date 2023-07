ASSE : Batlles a convié un coach ambitieux à la préparation

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un visage familier est apparu aux côtés de Laurent Batlles en ce début de préparation estivale, celui de Razik Nedder. L'entraîneur de la réserve stéphanoise n'a pas obtenu du galon pour la nouvelle saison, il a simplement été convoqué par l'ancien milieu pour l'aider à accompagner les nombreux jeunes convoqués ! C'est ce qu'a expliqué l'entraîneur de l'ASSE au Progrès :

"Il est là pour les accompagner de façon différente"

"Il est là pour les accompagner de façon différente. Il a une approche personnalisée et le fait naturellement. Il nous fait remonter les infos. C'est pour nous un complément et cela permet d'avoir plus de sensibilité envers eux." Une promotion temporaire qui ravit tout le monde. Batlles, donc, mais également les jeunes qui évoluent sous les yeux d'un visage connu et Nedder, qui n'a jamais caché que son ambition était d'entraîner au plus haut niveau...

