ASSE : Batlles a déjà imposé sa patte, les premiers retours sont épatants

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

En dominant ce samedi Thonon Evian Grand Genève (3-0) grâce à des buts d'Ayman Aiki (48e), Jean-Philippe Krasso (63e) et Yvann Maçon (71e), l'AS Saint-Etienne a parfaitement débuté sa préparation estivale. Après la rencontre, et pour le compte de Poteauxcarrés, le milieu de terrain du club haut-savoyard, Cyril Martin-Pichon, formé chez les Verts, a livré son sentiment sur ce match et les débuts de Laurent Batlles à la tête de l'ASSE.

Podcast Men's Up Life

"On sent déjà la patte Batlles !"

"Sainté avait une belle équipe et a bien joué au ballon. Les Verts nous ont pas mal privé de ballons sur les deux mi-temps. Nous on a essayé de bien défendre. On a réussi à le faire en première période, le groupe a été assez compact et on n'a pas pris de but. En seconde période, on a eu un peu plus d'occasions... mais on a pris trois buts. L'équipe stéphanoise était bien en place, elle a produit du jeu. Dans la ressortie de balle, c'était vraiment pas mal. On sent déjà la patte Batlles ! Une défense à trois, un milieu en losange, des milieux qui touchent beaucoup de ballons, qui dézonent... Il y avait beaucoup de surnombres sur les côtés. Ça passait tout le temps par le jeu, ça trouvait des passes dans le coeur du jeu."

Pour résumer Après la victoire ce samedi de l'ASSE face à Thonon Evian Grand Genève (3-0) en match amical, le milieu de terrain du club haut-savoyard, Cyril Martin-Pichon, a livré son sentiment sur ce match et les débuts de Laurent Batlles à la tête des Verts.

Fabien Chorlet

Rédacteur