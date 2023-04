ASSE : Batlles a enregistré un retour inattendu à l'entraînement !

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Lundi soir, Laurent Batlles est reparti de Grenoble (2-0) avec un nouveau blessé, Dennis Appiah, qui est venu s'ajouter à Thomas Monconduit et Anthony Briançon. Le Ghanéen devrait cependant être de retour dès samedi pour le choc contre Metz. Le milieu de terrain, lui, pourrait faire sa rentrée la semaine prochaine alors que le défenseur est attendu pour la mi-mai. Mais l'entraîneur de l'ASSE a enregistré une bonne nouvelle ce mercredi à l'entraînement : en avance dans sa récupération, Kader Bamba participe déjà aux séances collectives.

Dans le groupe pour affronter Rodez la semaine prochaine ?

L'ailier prêté par le FC Nantes était sur le flanc depuis le 1er avril et une lésion à la cuisse droite contractée face à Niort (2-0). Les examens passés par le staff médical stéphanois prévoyait une indisponibilité comprise entre 4 et 6 semaines. Mais au bout de trois, Bamba est déjà sur pied. Et s'il sera sans doute trop juste pour faire partie du groupe qui affrontera Metz samedi, il devrait être du voyage à Rodez la semaine prochaine.

La fiche de Kader Bamba

Une bonne nouvelle aujourd'hui pour Laurent Batlles et l'ASSE !



Kader Bamba a repris plus tôt que prévu et a participé à la séance collective du jour.#ASSE



▶ https://t.co/HWwB8BjWFs pic.twitter.com/qohJwuOzsw — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) April 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Victime d'une lésion à la cuisse droite le 1er avril, Kader Bamba ne devait revenir sur les terrains que début mai, au mieux. Mais il participe déjà aux entraînements collectifs et pourrait faire sa rentrée à Rodez la semaine prochaine.

Raphaël Nouet

Rédacteur