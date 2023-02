ASSE : Batlles a fait appel à une technique de Dupraz pour motiver ses Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'est un Laurent Batlles très ému qui a commenté la victoire de son équipe face à Annecy (3-2) hier en fin d'après-midi. L'entraîneur de l'ASSE savait ses jours comptés en cas de nouvelle contre-performance. Et celle-ci serait survenue si Mathieu Cafaro n'avait pas inscrit un superbe troisième but à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Ces trois points ont permis à Saint-Etienne de remonter au classement et à son entraîneur de sauver sa peau.

Et il a peut-être trouvé une méthode pour motives ses troupes sans avoir à leur parler ! Le site Peuple Vert assure en effet que Batlles n'a pas fait de causerie à ses joueurs avant le match. Il s'est contenté de leur passer une vidéo dont le sujet n'a pas filtré. Vu comme les joueurs étaient motivés, on peut imaginer une vidéo pleine d'émotion, façon Pascal Dupraz quand il avait sauvé Toulouse de la relégation en 2016. Copier le Savoyard, discrédité par son passage dans le Forez entre décembre 2021 et juin 2022 avec une relégation à la clef, il fallait oser. Mais vu que ça a fonctionné...