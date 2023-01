ASSE : Batlles a fait une annonce forte avant Sochaux

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pendant la conférence de presse donnée hier, à 48h de la réception de Sochaux à Geoffroy-Guichard pour la 20e journée de Ligue 2, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, a été interrogé sur la tactique adoptée pour la suite de la saison. C'est que son schéma préférentiel, à trois défenseurs centraux et des pistons, n'a pas du tout fonctionné lors de la première partie de saison alors que l'arrière-garde à quatre utilisée depuis quelques matches a notamment débouché sur une série de trois parties sans défaite (dont deux victoires). Pragmatique, Batlles devrait donc conserver le 4-4-2.

« Pour l’instant, il n'est pas question de revenir au plan de jeu de départ. Mais il est possible que contre certaines équipes qui jouent dans un système différent, pourquoi pas…En fonction de ce qu’il se passe, mais aussi en fonction de ce que je vais voir pendant les matchs, des capacités de chacun et de la connaissance de chacun. C’est-à-dire que lorsque Kader (Bamba) et Niels (Nkounkou) arrivent, il faut que je leur laisse un peu de temps pour voir ce que ça donne. Mais après, est-ce qu’ils vont être bons dans un système ou dans un autre… Je sais à peu près comment ça se passer pour tous les joueurs. Il y en a d’autres qui viennent d’arriver, il faut apprendre à les connaitre aussi. »