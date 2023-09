ASSE : Batlles a le meilleur supersub de Ligue 2 !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

En une semaine et deux victoires, l'ASSE est passée d'équipe au bord de la crise à candidat assumé pour la montée. Les Verts étaient au bord du ravin avant leur déplacement à Caen (2-1) il y a deux samedis. Mais Laurent Batlles a fait les bons choix, notamment en passant à une défense à quatre, et son équipe est repartie de l'avant. Elle a certes été laborieuse à Concarneau (1-0) le week-end dernier, mais elle a confirmé ses bonnes dispositions. Et la revoilà dans la première partie du classement, à quelques points de la zone des playoffs pour la montée.

Ils sont 4 à avoir inscrit 2 buts en sortie de banc

Ces deux succès à l'extérieur portent le sceau d'Ibrahim Sissoko. Entré en jeu à Caen, l'ancien Sochalien a porté le score à 2-0 dans les derniers instants, juste avant que les Normands ne réduisent l'écart. Et il a inscrit l'unique de la rencontre à Concarneau. Le site de la Ligue 2 révèle que Sissoko est ainsi devenu le buteur le plus prolifique du championnat en sortie de banc. Il partage le trône avec Hamel (Paris FC), Conte (Bastia) et Bahoya (Angers).

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life