ASSE : Batlles a piqué une colère à Niort pour une raison incroyable

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il était heureux, Laurent Batlles, lundi soir après la victoire de son équipe à Niort (1-0). Devant les journalistes, le technicien a déclaré : « On est très heureux de gagner, même 1-0, ici à Niort, face à un adversaire toujours compliqué à manœuvrer chez lui et sur une pelouse difficile. On se relance totalement dans la course au maintien. Ces trois points vont permettre de travailler avec plus de sérénité. Le match le plus important, c’est le prochain, face à Sochaux (le 28 janvier) ».

Heureux Batlles après. Mais pendant, c'était autre chose. Plutôt nerveux, il a levé les bras au ciel à plusieurs reprises devant les mauvais choix de ses joueurs. Et piqué une grosse colère peu avant l'heure de jeu à l'encontre du... speaker du stade René-Gaillard, qui n'arrêtait pas de passer des annonces pour faire bouger des voitures dont le stationnement gênait ! L'arbitre a même suspendu les débats pendant deux minutes pour ramener un peu d'ordre. Un spectacle amusant que l'on ne voit pas en Ligue 1...