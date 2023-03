ASSE : Batlles a pris la défense de Nkounkou après Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

En recrutant Niels Nkounkou cet hiver, l'AS Saint-Etienne savait qu'elle avait mis la main sur un latéral gauche très offensif au lacunes défensives assez criantes. Mais puisque Laurent Batlles utilise un système avec arrière-garde à trois joueurs et pistons dans les couloirs, c'est un pari qui s'est avéré payant. Il n'empêche que l'ancien Marseillais est régulièrement rattrapé pour ses absences au marquage, comme hier face à Amiens où c'est Gomis, qui croisait dans sa zone, qui a ouvert le score pour Amiens (57e). Nkounkou s'est bien rattrapé en égalisant mais cela n'a pas empêché les critiques de lui tomber dessus.

Heureusement, il peut compter sur le soutien de son entraîneur : "Niels Nkounkou est un joueur qui donne énormément. Il est des fois très haut sur le terrain, il centre, on ne peut pas lui demander d’être de l’autre coté juste derrière, ce n'est pas évident physiquement. Il donne beaucoup. Sur le but, on doit gérer, on doit couvrir à l’opposée. Je ne veux pas incriminer qui que ce soit. Pour revenir sur Niels (Nkounkou), c’est lui qui nous permet d’être intéressant offensivement plusieurs fois dans le match."