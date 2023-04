ASSE : Batlles a pris une décision forte après Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Grâce à des superbes buts de Niels Nkounkou et Jean-Philippe Krasso, l'ASSE s'est imposée ce lundi sur la pelouse de Grenoble (2-0), signant son neuvième match consécutive sans défaite.

Pas de repos pour les Verts cette semaine !

Comme on peut le voir sur l'agenda de le semaine sur le site officiel du club du Forez, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, n'a pas accordé de jour de repos à ses joueurs après cette victoire en terre iséroise et avant la réception ce samedi (15h) de Metz. Les Verts se sont donc entraînés ce mardi et s'entraîneront également lors des trois prochains jours.

📅 C'est un week-end ⭐️⭐️⭐️⭐️ qui nous attend !



Un super rendez-vous en @Ligue2BKT, un gros match pour se rapprocher de la @D1Arkema... 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 18, 2023

