ASSE : Batlles a reçu une invitation d'un supporter particulier des Verts

Entraîneur innovant, Laurent Batlles s'est vu proposer ce samedi une expérimentation. En effet, Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe cycliste AG2R-Citroën, qui participe au Tour de France, voudrait le rencontrer. D'abord parce qu'il est un grand supporter de l'ASSE, ensuite parce qu'il pense qu'il peut y avoir des passerelles entre son sport et le football.

"Je suis un fervent défenseur des Verts, a-t-il déclaré au Progrès. J'ai eu la chance aussi que certaines portes s'ouvrent à moi, en premier lieu le président Roland Romeyer qui est aussi un passionné de vélo. Il y a eu les entraîneurs Elie Baup, lui aussi passionné de vélo, et plus tard Christophe Galtier. Je voulais le rencontrer et ça a bien matché. Il était golfeur, connaissait le vélo mais ne pratiquait pas. J'aurais aimé l'inviter sur l'étape des Champs-Élysées maintenant qu'il est parisien, mais il n'est pas disponible. J'ai aussi côtoyé Pascal Dupraz qui a beaucoup donné, malheureusement l'opération sauvetage n'a pas marché. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer Laurent Batlles, discuter avec lui, savoir s'il aime le vélo. Je suis persuadé qu'il y a de vraies passerelles entre nos deux sports."