ASSE : Batlles a son plan pour Moueffek

Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Absent depuis un mois, Aimen Moueffek a fait son retour à l'entraînement de l'ASSE cette semaine. Et Laurent Batlles, qui le connait bien pour l'avoir coaché lors de son premier passage à L'Etrat, au centre de formation, fonde de gros espoirs sur lui.

A 21 ans, le milieu de terrain sort d'une nouvelle saison gâchée par les blessures. Sujet aux soucis musculaires, il n'avait disputé que 14 matches (4 titularisations) et Batlles entend bien remédier au problème... « Aimen a des antécédents, c'est pourquoi on lui a laissé le temps de bien se soigner, a-t-il expliqué ce jeudi. Il y avait un protocole sur quinze jours à la base mais on l'a poussé à quatre semaines. Aimen peut nous apporter ses qualités. Il peut être quelqu'un d'important dans la rotation. J'aimerais qu'il fasse une saison pleine ». Batllles a indiqué que Moueffek pourrait intégrer le groupe dès ce week-end, contre Nîmes.