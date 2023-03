ASSE : Batlles a trouvé deux nouveaux leaders de vestiaire

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Invité du Club ASSE hier soir, Laurent Batlles a évoqué la bonne série des Verts. « Cela va beaucoup mieux depuis le début de l'année. On a beaucoup parlé avec les joueurs, on a beaucoup travaillé. Des joueurs sont arrivés, il y a eu un changement de système. Le point noir, c'est la blessure de Gaëtan Charbonnier. Il nous fait défaut devant le but. »

« Gautier est un leader de vestiaire. Il amène beaucoup de joie de vivre. C'est toujours le premier à l'entraînement »

Et au coach des Verts d'ajouter, au moment d'évoquer l'apport d'une autre recrue, Gautier Larsonneur... « Comme Charbo, Gautier est un leader de vestiaire. Il amène beaucoup de joie de vivre. C'est toujours le premier à l'entraînement. C'est un gros bosseur, qui ne laisse rien au hasard. Il a choisi de ne pas s'exprimer dans les médias, il préfère rester dans sa bulle. L'essentiel, c'est d'être performant. Il l'est. Il apporte beaucoup de sérénité. Il est décisif. C'est important d'avoir un gardien comme ça. »