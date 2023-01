ASSE : Batlles accuse le coup après Sochaux, Moueffek rend hommage à Briançon

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors qu'elle menait jusqu'à la 89e minute, l'ASSE a été renversée en fin de match par Sochaux (3-2), en ouverture de la 20e journée de Ligue 2. Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, accusait le coup.

"C'est difficile à comprendre"

"Ce soir, c’est difficile à comprendre. En revoyant les images, il y a certaines erreurs qu’on ne doit pas commettre quand on mène deux buts à un à cinq minutes de la fin. En plus de ça on perd un joueur sur une grave blessure (Anthony Briançon). Ce soir, c'est difficile", a confié le technicien de 47 ans en conférence de presse d'après-match.

Passé en zone-mixte, Aïmen Moueffek, qui a été le meilleur Stéphanois face à Sochaux, a eu une pensée pour Anthony Briançon, touché à la jambe gauche et sorti sur civière. "Le scénario du match nous fait mal. On a fait beaucoup d’efforts pour renverser cette équipe de Sochaux. On a payé cash nos erreurs. Perdre comme ça, ça fait mal. En plus, on perd Anthony. Ça fait mal de le voir souffrir comme ça. Ça doit être un exemple à suivre. Il a tout donné pour éviter le but. C’est avec ce genre de joueurs avec cet états d’esprit que l’on va s’en sortir. Il ne lâche rien."

90e+5 : ⏹ Terminé. Les Verts ont tout perdu en l'espace de cinq minutes.



💚 2-3 🟡 #ASSEFCSM pic.twitter.com/T3dMa1RCZS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 28, 2023

