ASSE : Batlles analyse le nul à Quevilly-Rouen et confirme l'arrivée de Bouchouari !

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Son analyse du match

« Quand on commence à jouer à partir de la 35e minute, c’est compliqué de gagner. On n’a pas gagné les duels, on ne mettait pas d’intensité. On était trop loin des joueurs. On n’avait pas le ballon et on a pris deux buts. Malgré tout, l’équipe est revenue au score et a montré des qualités morales. En seconde période, on aurait mérité de l’emporter. Il faut faire le dos rond, on sait qu’à chaque fois qu’on prend une frappe il y a but en ce moment, ça ne sourit pas ».

Sur son discours à la pause

« A la mi-temps, je les ai beaucoup secoués ! Il y a eu du mieux, physiquement on était bien mais il faut être juste sur le dernier geste ».

Sur l'exclusion de Nadé

« J’espère que Nadé sera blanchi. On était en train de prendre le dessus, puis Etienne Green nous a laissé dans le match. On était venu chercher les trois points, maintenant on a un match important à venir contre Le Havre ».

Sur l'arrivée annoncée de Benjamin Bouchouari (Roda JC)

« Bouchouari, c'est un milieu de petite taille avec beaucoup de qualité technique. Il peut devenir important pour nous. Il doit s'adapter à la Ligue 2 française mais il est intéressant. Il va rentrer dans notre système avec beaucoup d'envie ».