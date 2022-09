ASSE : Batlles annonce 2 bonnes nouvelles pour le derby contre Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En plus d'être revenu de Guingamp (1-2) avec une défaite forcément contrariante puisqu'elle a cassé la dynamique positive de l'équipe (4 matches sans défaite), Laurent Batlles déplorait deux blessures plus ou moins sérieuses, celles d'Anthony Briançon et Jimmy Giraudon. Mais, bonne nouvelle, les deux défenseurs vont déjà mieux et seront opérationnels pour la réception de Grenoble le 30 septembre. C'est l'entraîneur des Verts lui-même qui l'a révélé au site En Vert et Contre Tous quand il a été questionné sur le stage en cours au Chambon-sur-Lignon.

"Le but, c’est de beaucoup travailler parce qu’on en a besoin. Il y en a qui sont un peu en manque, malgré tout. Il y en a qu’on va un peu gérer comme vous l’avez vu avec Anthony (Briançon) et Jimmy (Giraudon). Antho’ (Briançon) avait mal au pied, on craignait quelque chose de plus grave mais apparemment, il n'a rien. Jimmy (Giraudon) a eu un petit souci au niveau du fessier donc avec le médical, on avait décidé de les mettre en spécifique pour les retrouver pleinement la semaine prochaine. Ils s’attachent à nous dire qu’ils veulent s’entrainer mais on ne peut pas (sourire)."