ASSE : Batlles annonce 2 retours pour Guingamp et fait preuve d'ambition

Deux retours pour affronter Guingamp

"Guingamp joue en 4-4-2 à plat, avec un jeu assez léché, deux attaquants qui connaissent bien la Ligue 2. Pour cette rencontre, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji sont opérationnels"

Un coup de mou depuis deux matches ?

"On ne peut pas toujours être flamboyant. On a été moyen à Rodez, on le sait, il faudra être meilleur contre Guingamp. Dans la répétition des efforts, si on se compare aux autres équipes, le volume reste mais dans les courses à haute intensité, c'est plus difficile."

Une fin de saison idéale pour lancer des jeunes ?

"On est à cinq matches de la fin, on ne peut pas faire jouer les jeunes dans n'importe quelles conditions. Je fais jouer les joueurs les plus performants. Je ne vois pas comment, dans un club comme le nôtre, avec notre public, on peut dire qu'on va finir en roue libre. Il faut prendre le plus de points possible, on doit rester compétiteurs, viser le plus haut possible."