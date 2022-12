ASSE : Batlles déplore cinq absents et deux incertains pour Annecy

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Présent ce jeudi en conférence de presse en marge de la présentation de Gaëtan Charbonnier, Laurent Batlles a fait le point sur les forces en présence pour le match de reprise contre Annecy, qui aura lieu lundi prochain.

Cinq absents et deux incertains côté Vert

"On a des suspendus : Jimmy Giraudon et Jean-Philippe Krasso. Thomas Monconduit ne sera pas apte, Sergi Palencia et Etienne Green également. Abdoulaye Bakayoko a repris ce matin (jeudi), à voir comment évolue sa cheville. Antoine Gauthier s’est également fait mal lors de la séance du jour", a fait savoir l'entraîneur des Verts aux médias.

À quelques jours de la reprise de la @Ligue2BKT, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 fait le point ! 💬



🔜 #FCAASSE (ce lundi, 17h) — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 22, 2022

