ASSE - Amiens : Batlles annonce des petits coups durs chez les Verts

Le point médical de l’ASSE

« Gaëtan Charbonnier et Moueffek ne seront pas là. Aïmen pourra revenir la semaine après Le Havre. Dennis Appiah a eu un virus après Bordeaux, on l’a laissé tranquille ce matin, comme Anthony Briançon. Fall s’est fait mal au genou et va passer des examens. »

Fomba proche du onze de départ ?

« Il faut qu’on développe notre jeu et créer de l’incertitude chez l’adversaire. Mettre plus de mouvements en créant une incertitude au niveau du poste. Fomba a démarré rapidement à Bastia après deux entraînements. Depuis, il s’est fondu dans le collectif. Ses rentrées ont été intéressantes et il prétend à une place dans le onze comme d’autres. »

Pas d’objectif fixé par Batlles

« Je n’ai pas fixé d’objectif de points à mon groupe. On souhaite remonter tranquillement au classement. La seule chose que je regarde, ce sont les équipes juste devant nous pour les dépasser. La solidité défensive ? On ne peut pas concerner les trois voire cinq joueurs de derrière. Il y a tout ce qu’on demande aux joueurs de devant pour solidifier l’aspect défensif. »