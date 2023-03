ASSE : Batlles annonce la couleur avant Le Havre

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sur une série de 6 matches sans défaite, l'ASSE, qui reste sur deux matches nuls contre Bordeaux et Amiens, aborde en confiance son déplacement chez le leader havrais samedi. Et il ne sera pas question de revanche près la gifle infligée par les Normands à l'aller (6-0), comme l'a glissé Laurent Batlles mardi sur TL7.

« On va y aller avec beaucoup d'envie, pour essayer de prendre des points »

« Par rapport au match aller, il n'y a pas à être revanchards. On avait joué longtemps à 8 et ce ne sont plus les mêmes joueurs, l'équipe a beaucoup changé, ça n'a plus rien à voir. On va y aller avec beaucoup d'envie, pour essayer de prendre des points, un voire trois. Le groupe a envie de continuer d'avancer. »