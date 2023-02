ASSE : Batlles annonce quatre absents et le retour de deux guerriers pour Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le point santé

« Ce n’est pas évident pour Gaëtan (Charbonnier), il va se faire opérer la semaine prochaine. Aïmen (Moueffek) a fait une IRM hier, on attendait d’avoir les diagnostics définitifs et sa période d’indisponibilité. Kader (Bamba) ne fera pas parti du groupe. On a quatre joueurs en moins avec Mathieu Caffaro qui sera suspendu. Anthony (Briançon) se sera bon, Matéo (Pavlovic) aussi, il intègrera le groupe »

Une série à prolonger à Nîmes

« L’objectif est de continuer à prendre des points en toute humilité. On n’a pas atteint notre objectif. On va jouer après tout le monde, ça peut chambouler le classement. On veut faire perdurer notre série. On doit aller à Nîmes avec l’état d’esprit affiché lors des derniers matches. »

Sur les prestations en dent de scie de Saidou Sow

« Il a fait des matches très intéressants, d’autres où ça a été plus compliqué. C’est fluctuant car c’est un jeune joueur. Il faut qu’il reste concentré dans sa façon de jouer. »

Retranscription : compte Twitter du Progrès et EVECT.