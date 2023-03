ASSE : Batlles annonce quatre absents et un incertain et veut enfoncer Niort

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les absents

"Vous avez les absents en raison des blessures longues : Boubacar Fall et Gaëtan Charbonnier. Gaëtan est en rééducation à Clairefontaine. Thomas Monconduit est en reprise, ainsi que suspendu, comme Léo Pétrot. Thomas a un petit problème au niveau des ischios, derrière la cuisse. On verra comment ça évolue la semaine prochaine. Sa reprise se fera à la sensation."

Moueffek

"Aïmen Moueffek a disputé 45 minutes avec la réserve, il était important pour nous de lui donner un temps de jeu. On a fait une opposition interne dans la semaine pour lui donner 30 minutes de temps de jeu aussi. On rentre dans un protocole avec lui, vous connaissez ses antécédents. Il faut prendre son temps, même si on le sent motivé pour jouer les matchs. C'est possible qu'il soit dans le groupe, mais il faut faire attention."

Le retour des internationaux

"Tous les internationaux sont là, sauf Jean-Philippe Krasso qui est en transit, avec un vol très tard et une arrivée très tôt sur Paris par rapport à son retour des Comores."

Le discours à ses joueurs

"Après ce mois de mars, j’ai gardé le même discours. On a avancé au classement mais perdu des points. On rencontre un adversaire direct ce week-end. Le fait que tout le monde batte tout le monde oblige toutes les équipes à être concernées."

Niort

"On s’attend à voir une équipe à qui il manque un joueur très important avec Bilal Boutobba. Ils ont de la vitesse et ils ont stoppé leur dynamique de défaite contre Laval. Ils avaient perdu de justesse au Havre. Il faudra être très concentré."

La perpective de mettre Niort à 10 points

"Si jamais, on a la chance de gagner, on les mettrait à 10 points."

Propos retranscrits par Le Progrès.