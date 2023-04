ASSE : Batlles annonce trois absents pour Grenoble, juge le renouveau des Verts et défend aussi Galtier

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Le point santé et récupération

« Kader Bamba et Anthony Briançon sont encore en soins. On a perdu Thomas Monconduit cette semaine à l'entraînement. On attend les examens pour savoir la durée d'indisponibilité (…) On a laissé un jour de repos de plus pour le week-end de Pâques. Les joueurs ont obtenu le résultat qu'on attendait, on joue lundi, donc on pouvait se le permettre ».

Sur le match de Grenoble

« Grenoble est une équipe qui défend très bien. On aura le même match qu'au PFC avec un jeu rapide de transition (…) C'est une ville très sportive, il y a beaucoup de supporters. Pour moi, ce sera quand même assez particulier mais sans plus ».

Sur le changement de visage des Verts

« Il y a une prise de conscience totale des joueurs. On a été à leur écoute, on a créé quelque chose. Ils se sont approprié le système. On a essayé d'être très rationnel. Il fallait peut être passer par ces moments compliqués pour en être là où on en est aujourd'hui. Je ne me focalise pas là-dessus. J'essaie de prendre le plus de plaisir possible avec le groupe qu'on a construit ».

Sur ses choix au milieu

« Pour composer le milieu, ça dépend de la forme des joueurs. Il y a de la concurrence. Ça permet à tout le monde de se remettre en question à la fin de chaque match. C'est intéressant d'avoir un nombre de joueurs à ce niveau-là au milieu ».

Sur l'affaire Galtier

« Je n'ai pas tout les tenants et les aboutissants sur ce dossier, mais à titre personnel, en tant que capitaine, qu'adjoint je n'ai jamais entendu de la part de Christophe des propos discriminatoires ».

Retranscription : comptes Twitter du Progrès, de France Bleu et de l'ASSE.