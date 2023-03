ASSE : Batlles annonce un coup dur à Bordeaux et dit merci à Annecy

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le point santé avant Bordeaux

« Mathieu Cafaro a encore du mal à courir et sera absent à Bordeaux. Matéo Pavlovic a été malade toute la semaine et ne sera pas disponible. Aïmen Moueffek a trottiné ce matin et on verra comment on adapte les soins. »

Annecy a tout déclenché chez les Verts

« Il y sûrement eu une prise de conscience, beaucoup de dialogues et d’écoute. Après, c’est le terrain qui compte le plus. Il y a des joueurs qui font le relais (avec le staff) mais j’essaye surtout de parler avec tout le monde. Tout le monde a besoin qu’on s’intéresse à eux. Un match référence en février ? Celui d’Annecy car il a déclenché la série. Les joueurs se sont appropriés le système de jeu et un état d’esprit. Je vois une grosse amélioration dans l’investissement, l’engagement et l’implication. »

Les Girondins, un gros morceau

« Bordeaux est un gros morceau. Si on reste sur le contenu de Pau, notamment au niveau de la qualité technique, ça sera compliqué. Je l’ai dit aux joueurs. Les Girondins ont beaucoup de valeur athlétique. Le changement de système leur a fait beaucoup de bien. C’est une belle équipe qui n’est pas là par hasard. »