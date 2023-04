ASSE : Batlles enregistre un retour à Rodez et va lancer des jeunes !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Un point sur l’infirmerie de l’ASSE :

« Fall, Charbonnier, Monconduit, Briançon, Wadji (cheville, espéré la semaine prochaine), Mouton (IRM demain matin) sont absents pour Rodez. Appiah sera de retour. On a fait venir pas mal de jeunes cette semaine, compte tenu de la blessure d'Ibra mais aussi de la fin prochaine du championnat. On essaie de les faire venir avec nous pour qu'ils appréhendent l'entraînement avec les pros. On n'a pas envie de les mettre dans la même situation qu'en début de saison, où on a fait jouer beaucoup des jeunes sans pouvoir en tirer le maximum. Là, il y a plus de tranquillité. »

La défaite contre Metz et le déplacement à Rodez

« Le match de Grenoble nous a coûté dans l'intensité. Contre Metz, les 20 premières minutes ont été compliquées. On était émoussés, même s'il n'y a pas que ça. On a surtout voulu positiver, ne pas éluder tout ce qu'on a fait avant Metz. On veut juste continuer à avancer dans ce championnat. Rodez joue dans le même système comme ça. Ils ont deux joueurs de couloir très offensifs et deux attaquants complémentaires. C'est une équipe qui défend très bien. »