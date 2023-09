Troyes - ASSE : Batlles confirme deux coups durs et annonce la couleur à son ancien club

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Wadji forfait

"Ibrahima Wadji continue sa convalescence malheureusement. Il y a peu de chances qu’on puisse compter sur lui sur ces trois prochains matchs. On ne prendra pas de risques avant la trêve internationale. C'est un problème à la cheville, et ça lui a créé un déséquilibre au niveau d’un muscle qui occasionne aujourd’hui encore une gêne, donc pas de risque par rapport à ça. Lui qui n’a pas l’habitude d’être blessé, c'est un peu compliqué. On parle beaucoup avec lui. La saison dernière, il a joué avec des micro-blessures, mais là il n’arrive pas à s’en sortir. Il est bien pris en charge par le médical, on espère le retrouver après la trêve."

Cafaro et Diarra incertains

"Ce (jeudi) matin, Mathieu Cafaro, qui avait pris un coup à Concarneau, a été ménagé car il ressent une douleur. Stéphane Diarra aussi, on va voir comme ça évolue. Stéphane Diarra a un peu mal à l'adducteur. Il a été manipulé au niveau de la hanche et il fallait que ça se remette en place."

"À nous d'aller faire un résultat à Troyes !"

Le match contre Troyes

"Avant de penser à la suite, on va aller à Troyes. Malgré ses difficultés actuelles, c'est une belle équipe de notre championnat qui a effectué un gros recrutement. À nous d'aller faire un résultat là-bas !"

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel de l'ASSE et Envertetcontretous.

🎙️ Laurent Batlles : "Avant de penser à la suite, on va aller à Troyes. Malgré ses difficultés actuelles, c'est une belle équipe de notre championnat qui a effectué un gros recrutement. À nous d'aller faire un résultat là-bas !" pic.twitter.com/pAzcKf6XtU — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 28, 2023

Podcast Men's Up Life