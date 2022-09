ASSE : Batlles annonce un groupe quasi complet pour Guingamp et attend plus de Krasso et Wadji

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le classement

"Au classement tout le monde est très serré derrière, et un faux pas peut nous replonger dans le fond du classement."

Guingamp

"Guingamp est potentiellement premier s’ils gagnent leur match en retard à Rodez. Ils ont recruté de manière maligne, avec des joueurs d’expérience."

Le point médical

"Tout le monde est sur le pont sauf Sergi Palencia qui est suspendu."

Le duo Krasso - Wadji

"J’attend beaucoup plus de choses de la doublette Krasso-Wadji. Mais on a que deux attaquants axiaux. Il faudra peut-être qu’on en aligne qu’un pour reposer l’autre, il y aura aussi les cartons etc. Il y a des facteurs qu’on ne maîtrise pas."

Les axes de progression de son équipe

"On doit montrer plus de justesse et de régularité dans le jeu."

