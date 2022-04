ASSE : Batlles coach des Verts, les supporters ne diraient pas non !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Pascal Dupraz a gagné le cœur de pas mal de supporters en relançant une ASSE moribonde dans la course au maintien, le profil du Haut-Savoyard peine cependant à convaincre pour une mission à moyen terme dans le Forez. La projection se fait d'autant moins bien que les supporters des Verts ont un autre nom en tête pour prendre sa suite. Un nom qui n'était pas disponible en décembre, au moment du limogeage de Claude Puel, mais qui l'est depuis : Laurent Batlles.

Jeune technicien (46 ans) parti de Saint-Etienne pour prendre des responsabilités après avoir gravi plusieurs échelons de la tête de la cellule de recrutement au poste d'entraîneur de la réserve, le Nantais est parvenu en peu de temps à poser une patte à Troyes, ramenant le club aubois dans l'élite. Homme de conviction, apprécié des fans locaux, Laurent Batlles a claqué la porte du City Group cet hiver, sentant venir l'ingérence des propriétaires dans ses choix et dans les joueurs qu'on tentait de lui imposer pour la Ligue 1. Un choix qui n'a pas franchement écorné son image auprès des fans ligériens.

Pas un plébiscite mais une tendance favorable à Batlles

Interrogé sur notre site But ! Football Club via notre espace de sondage Logora et sur Facebook, les supporters des Verts sont majoritairement favorables à lui confier les rênes. En effet, 60% des sondés le verraient bien succéder à Pascal Dupraz et ce quel que soit le dénouement de la saison. Une aubaine pour Laurent Batlles, de retour dans la région à Veauche dans l'attente de décrocher un nouveau contrat.

Ne cachant pas son envie d'entraîner les Verts, l'ancien meneur de jeu séduit. « Il est parfait pour une nouvelle époque », explique Gilbert, rejoint par Senior El Crack : « C'est un gars de la maison. Il a terminé sa carrière de joueur chez les Verts (...) C'est quelqu'un qui connait bien le système. Certes il n'a pas vraiment d'expérience au haut niveau mais n'oublions pas qu'il a fait monter l'ESTAC en Ligue 1. A mon humble avis, il est taillé pour prendre les rênes de son club de cœur l'année prochaine ». Pour Seb Vial, la question « ne se pose même pas » : « Il connaît les jeunes joueurs, les anciens, les rouages du club et surtout vu ce qu'il a fait à Troyes avec un effectif bien inférieur au nôtre, c'est un grand oui ».

Parmi les avis allant contre la venue de Batlles, beaucoup pointent du doigt un CV encore léger. « Il n'est pas assez énergique. J'ai peur qu'il manque d'autorité pour être un meneur d'hommes », explique Daniel Pouvatchy. Dans le discours de la plupart des « anti-Batlles », on verrait bien Pascal Dupraz continuer. « On ne construit pas un projet fiable en changeant d'entraîneur tous les 6 mois », déplore Bernard Colber. Toute la question est de savoir si on peut construire un projet de moyen terme avec un coach se définissant lui-même comme un pompier...

Batlles, profil apprécié Il y a deux semaines, nous vous avions demandé sur notre site « But ! Football Club » si Laurent Batlles ferait un bon entraîneur pour l'ASSE pour la saison 2022-23. Les résultats sont tombés et c'est un petit « oui » à 60%.

Alexandre Corboz

Rédacteur