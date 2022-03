ASSE : Batlles compare les Verts version Puel et Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Interrogé par le site En Vert et Contre Tous, Laurent Batlles n'a pas donné beaucoup d'indices sur Troyes, son ancienne équipe qui affrontera l'ASSE vendredi soir dans un match capital pour le maintien. En revanche, l'ancien milieu de terrain a longuement évoqué l'évolution des Verts depuis que Pascal Dupraz a succédé à Claude Puel. Et l'on comprend qu'il est davantage fan du management du Savoyard...

"Les joueurs ont des repères donc c’est plus facile pour eux"

"Maintenant, ils changent moins tactiquement que par rapport à un moment donné. Les joueurs ont maintenant pas mal de repères dans leur façon de jouer, avec des joueurs différents. Il y a une équipe qui ressort, cela donne des garanties aux joueurs qui jouent même si je pense qu’il y a malgré tout de la concurrence car il faut être performant. Mais quand vous avez l’habitude de jouer d’une façon presque similaire tous les week-ends, cela vous donne de la force, des repères et ils ont pris des points comme ça."

"À un moment donné, ils savent que dans ce système-là, ils prennent des points. Avant, il y avait malgré tout pas mal de changements. Je me rappelle qu’au match aller, on était parti nous sur le fait de travailler sur un 4-4-2 losange alors qu’ils n’ont pas du tout joué comme ça. Pascal Dupraz me fera peut-être mentir, mais maintenant, on sait comment joue l’AS Saint-Étienne. Bien sûr, il y a de l’évolution pendant les matches, suivant s’il faut aller chercher un résultat ou non. Mais au départ du match, j’ai l’impression qu’il a trouvé la façon dans laquelle il voulait jouer. Les joueurs ont des repères donc c’est plus facile pour eux de pouvoir avancer dans ce championnat en ayant des repères tactiques."

Batlles apprécie les changements imposés par Dupraz Ancien entraîneur de Troyes, Laurent Batlles était la personne la mieux placée pour évoquer le choc du bas de tableau entre l'ASSE et l'ESTAC vendredi soir. Il a notamment expliqué apprécier la façon dont Pascal Dupraz gère l'équipe.

Raphaël Nouet

Rédacteur