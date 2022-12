ASSE : Batlles dégage un gros point positif de la défaite contre Ajaccio

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après sa victoire sur Grenoble (3-1) la semaine dernière, l'ASSE a été battue par Ajaccio (0-1) ce mercredi. Mais Laurent Batlles a tout de même trouvé des motifs de satisfaction, et notamment la première période de son équipe qui a pourtant évolué avec une défense à quatre. Un changement de schéma est peut-être à prévoir au vu des déclarations de l'entraîneur des Verts, sur le site officiel.

"J’ai trouvé qu’on avait fait de bonnes choses, notamment en première période. C’était un peu plus compliqué en deuxième, avec un milieu de terrain moins fourni. Sur l’ensemble, je pense que le match nul aurait été mérité. C’est difficile de perdre sur ce penalty car on a plutôt bien défendu sur l’ensemble de la rencontre. On a été relativement costaud. Le secteur défensif, avec un système un peu différent, a montré des choses intéressantes. J’avais décidé de faire deux équipes aujourd’hui. Il était important de donner du temps de jeu à tout le monde. On a un match contre Troyes dans quelques jours. On y va en configuration championnat."