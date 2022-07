ASSE : Batlles, Dupraz, menaces de mort... Romeyer vide son sac !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Le départ de Claude Puel « Depuis la nomination de Claude Puel, je n'assure plus la direction sportive du club et j'avais alors déploré certains de ses choix concernant l'effectif. Je m'inclus cependant dans la responsabilité de cet échec collectif, comme mon associé, la direction et les joueurs. Il serait indécent de rejeter la faute sur Pascal Dupraz, il a donné le maximum, il a fait son job. » L’arrivée de Laurent Batlles « Laurent Batlles a joué à l'ASSE et aime le club, son environnement, ses supporters. Il y a occupé plusieurs postes, il connaît bien le club et ses salariés. Ces derniers sont ravis de le retrouver. Je suis heureux qu'il revienne, j'avais d'ailleurs regretté que Ghislain Printant ne le prenne pas comme adjoint numéro un... »

« J’ai reçu des menaces de mort… Cinq fois, des individus se sont rendus dans mon village. Ils ont détérioré des panneaux de circulation et de signalisation avec des inscriptions ou en collant des affiches ; ils ont posé des banderoles dont une grande dans une propriété voisine ; ils se sont introduits dans ma propriété en escaladant le portail ; ils ont tagué sur le mur de ma propriété et jeté de pots de peinture ; ils ont tiré en pleine nuit des fumigènes et jeté des bombes agricoles chez moi. Mais je pense surtout à ma famille régulièrement agressée verbalement. Ce que je regrette beaucoup, c’est cette incitation à la haine. Malgré toutes ces attaques, il n’a jamais été question pour moi de déménager. Je n’ai pas, non plus, appelé Eric Blondel pour renforcer une soi-disant protection rapprochée (...) Jean-François Soucasse n’a jamais fait mention d’un plan Leproux. À ma connaissance, le dialogue a toujours été entretenu avec les groupes de supporters. Je fais confiance à Jean-François et ses équipes pour trouver les solutions adaptées. »

