ASSE : Batlles en dit plus sur un possible retour à Saint-Étienne

Laurent Batlles a toute légitimité pour analyser le match nul entre l’ASSE et l’ESTAC vendredi à Geoffroy-Guichard en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 (1-1). Ex des deux clubs, l’ancien milieu de l’OM a été neutre.

« Troyes a fait une bonne première mi-temps car ils ont bien défendu, ont ressorti des ballons et se sont projetés vers l'avant. Sainté n'a pas joué au niveau qui devait être pour mettre en difficulté l'Estac. L'équipe troyenne est plus solide, a-t-il décrypté dans L’Est Éclair. Ils avaient pris pas mal de buts, là ils en prennent moins. Entre une équipe de Saint-Etienne qui a parfois du mal à faire du jeu et une équipe de Troyes bien en place, je m'attendais à un match comme ça. »

Batlles a ensuite été interrogé sur son avenir, déjà relié à l’ASSE ces derniers temps puisque Pascal Dupraz sera en fin de contrat en juin prochain. « J'espère retrouver un projet intéressant la saison prochaine, a-t-il ajouté. Vous me dites que mon nom va être associé à Saint-Etienne ? Il faut laisser les gens travailler. Je n'ai pas envie d'être associé à quoi que ce soit. Je ne vais pas commenter à nouveau ce que j'ai déjà dû commenter en juin, quand à chaque fois qu'un club sortait dans les médias, je devais me justifier. »

Bastien Aubert

Rédacteur