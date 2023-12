ASSE : Batlles envisage une solution radicale pour sauver sa tête

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE n’y arrive plus. Hier, les Verts ont enchaîné une quatrième défaite de rang en Ligue 2 en s’inclinant à Amiens (0-1). « Ce que je retiens, c’est qu’il ne faut plus que l’on prenne de but, parce que derrière c’est plus compliqué pour nous face à des blocs bas, a analysé Laurent Batlles en conférence de presse. Les joueurs, surtout en première mi-temps, ont fait ce qu’il fallait. Les occasions sont là, mais il en faudrait peut-être encore plus pour marquer. »

« Peut-être changer de système... »

Le coach de l’ASSE, que cette série pourrait fragiliser, a déjà une solution de relance pour la réception de l’EA Guingamp mardi à Geoffroy-Guichard (20h45). « C’est vrai qu’on a manqué de justesse, de précision mais j’ai déjà vécu cela, a-t-il ajouté. On va chercher et trouver quelque chose, peut-être changer de système pour enrayer cette série. On ne va pas se formaliser. Il reste beaucoup de points à prendre. »

Podcast Men's Up Life