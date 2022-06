ASSE : Batlles envoie un message clair aux jeunes !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Cet été, plusieurs joueurs devraient quitter le club, car ils attirent de nombreuses convoitises. Pour renforcer son équipe, Laurent Batlles vise des joueurs expérimentés capables de permettre à l’ASSE de retrouver la Ligue 1, la saison prochaine. Le coach des verts a aussi envoyé un message clair aux jeunes.

Présent en conférence de presse, Laurent Batlles a clairement laissé entendre qu’il y a des places à prendre au sein de son groupe : « Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe. J’en connais certains, qui sont très intéressants, et j’apprends à en connaître d’autres. Je sais qu’ici, le centre de formation est très bon. Je veux un groupe de 14-15 joueurs confirmés et un total de 20-21 avec les jeunes. ». Après cela, l’entraîneur des Verts a envoyé un message pour les jeunes : « On doit s’appuyer sur le centre de formation. Les meilleurs jeunes lors de la préparation resteront avec nous. Il y a des casiers libres, à eux d’aller les chercher ».

