ASSE : Batlles envoie un signal fort au duo Sissoko - Charbonnier

L'ASSE a signé sa deuxième victoire consécutive samedi en battant Concarneau (1-0) à Lorient grâce à un but d'Ibrahim Sissoko, le cinquième de la saison pour l'ancien joueur de Sochaux. "Je suis très heureux pour Ibra, il continue de marquer et d’avancer à ce niveau. Mais je suis content avant tout pour l’équipe, quand ces joueurs-là entrent et sont performants, c’est important pour tout le monde", s'est réjoui Laurent Batlles en conférence de presse.

"Charbo, c’est quelqu’un de très important pour le groupe"

Le tout en ayant un mot réconfortant pour Gaëtan Charbonnier, encore en difficulté hier... "C’était un choix de laisser Charbo jouer deux matchs titulaires, il faut être juste avec tout le monde. Ibra a eu beaucoup de temps de jeu en début de saison. On a essayé comme ça, et au vu de ce qu’il s’est passé, c’était peut-être une bonne chose. On sait très bien qu’on ne revient pas du jour au lendemain d’une deuxième blessure aux croisés. On en a parlé tranquillement. Plus il aura de temps de jeu, plus ça reviendra. Charbo, c’est quelqu’un de très important pour le groupe, à la fois par son identité et sa légitimité, c’est un joueur qui a été et qui sera toujours très important en Ligue 2."

