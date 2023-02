ASSE : Batlles est à la tête d'une armée mexicaine, les chiffres sont édifiants !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'ASSE avait une page blanche pour reconstruire l'été dernier avec de nombreux joueurs en fin de contrat, notamment ses plus gros salaires (Khazri, Boudebouz, Kolo). Au total, le club avait enregistré 29 départs, compensés par 12 arrivées. Et cet hiver, 7 nouveaux joueurs ont débarqué : Gaëtan Charbonnier (Auxerre), Denis Appiah (Nantes), Gautier Larsonneur (Brest), Lamine Fomba, Niels Nkounkou (Everton, prêts avec option d'achat), Kader Bamba (Nantes, prêt sans option d'achat) et Mateo Pavlović (Rijeka, prêt sans option d'achat). Dans le même temps, 4 joueurs ont quitté le Forez avec les prêts (sans option d'achat) d'Yvann Maçon (Paris FC) et d'Abdoulaye Bakayoko (Le Puy), et les résiliations de contrat de Gabriel Silva et Sergi Palencia.

45 contrats pros, et seulement 13 joueurs en fin de contrat en juin

Avec les 3 premiers contrats professionnels signés cet hiver par Antoine Gauthier (2025), Beres Owusu (2025) et Jebryl Sahraoui (2025), après ceux de Louis

Louis Mouton (2025), Lucas Calodat et Aiman Aiki au printemps, le site Poteaux Carrés a sorti la calculette : l'ASSE compte à ce jour 45 joueurs sous contrat professionnel ! Soit :

4 Gardiens : Matthieu Dreyer, Boubacar Fall, Etienne Green (2025) et Gautier Larsonneur

14 Défenseurs : Lucas Calodat, Anas Namri, Niels Nkounkou, Mateo Pavlović,, Bryan Djile Nokoue, Jimmy Giraudon, Mickaël Nadé, Denis Appiah, Anthony Briançon, Beres Owusu, Léo Petrot, Saïdou Sow, Abdoulaye Bakayoko et Yvann Maçon

16 Milieux de terrain : Mathieu Cafaro, Baptiste Gabard, Koimizo Maïga, Mathys Saban, Dylan Chambost, Victor Lobry, Aïmen Moueffek, , Ahmed Sidibé, Benjamin Bouchouari, Lamine Fomba, Antoine Gauthier, Thomas Monconduit, Louis Mouton (2025), Jebryl Sahraoui, Yvan Neyou (prêté sans option d'achat à Leganes) et Mahdi Camara (prêté avec option d'achat à Brest)

11 Attaquants : Kader Bamba, Gaëtan Charbonnier, Edmilson Correia, Jean-Philippe Krasso, Abdoulaye Sidibé, Charles Abi, El Hadji Dieye, Lenny Pintor, Ayman Aiki, Ibrahima Wadji et Maxence Rivera (prêté sans option d'achat au Puy).

Sur ces 45 joueurs, on notera que 13 éléments seulement seront en fin de contrat à l'issue de la saison : les recrues Kader Bamba, Mathieu Cafaro, Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou, Anas Namri et Mateo Pavlović, les jeunes Lucas Calodat, Edmilson Correia, Baptiste Gabard, Mathys Saban, Abdoulaye Sidibé et Koimizo Maïga. Et Jean-Philippe Krasso.