ASSE : Batlles est déjà au taquet, ses premiers choix s’affinent

Depuis ce mardi et jusqu'à ce samedi, les joueurs de l'AS Saint-Etienne, qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, sont en stage de préparation à La Plagne. Pour Le Dauphiné Libéré, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, s'est exprimé sur ce stage.

"Tout le monde part sur le même pied d’égalité"

"Des stages, comme celui-ci, permettent de sortir l’équipe de sa routine quotidienne. Ça permet de renforcer la cohésion de groupe, dans un cadre différent, entre des joueurs qui sont là depuis des années et les nouveaux arrivants. Les premières sensations sont excellentes. Le cadre est fabuleux, le terrain de très bonne qualité. Des joueurs m’ont fait des remarques sur les conditions de jeu et en particulier au niveau du souffle. Cela nous permet de travailler en hypoxie pour être plus performant quand on va redescendre", a confié Laurent Batlles avant de rappeler l'importance des matchs amicaux.

"Les matchs amicaux, il faut les gagner. Quand vous ne les gagnez pas, vous commencez la saison de manière compliquée. Cela me permettra aussi de voir si les joueurs peuvent s’adapter au système que j’ai envie de mettre en place. Je dois les juger sur leurs performances, pas sur ce qu’ils ont fait avant même si je les connais. Tout le monde part sur le même pied d’égalité. Après, je ferai mes choix."

Pour résumer Alors que les Verts sont actuellement en stage de préparation à La Plagne, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, s'est exprimé sur ce stage pour Le Dauphiné Libéré.

