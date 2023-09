ASSE : Batlles est soutenu par le vestiaire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'article de L'Equipe sur les dissensions au sein de l'ASSE a fait grand bruit. On y apprenait notamment que plusieurs joueurs étaient lassés par les entraînements de Laurent Batlles et sa personnalité qu'ils jugeaient lisses. Le déplacement à Caen, samedi, était donc idéal pour tester la solidité des liens entre le coach et ses joueurs. Car les Normands étaient leaders de L2 au coup d'envoi. Si les Verts avaient voulu lâcher Batlles, c'était le moment idéal. Sauf qu'ils ont gagné (2-1) en réussissant leur meilleur match de la saison.

"On est tous derrière le coach"

Après le coup de sifflet final, la plupart d'entre eux, d'Anthony Briançon à Mathieu Cafaro en passant par Dennis Appiah, ont rendu hommage à Batlles. Léo Pétrot n'a pas fait exception : « On a tous tout donné sur le terrain. On se serre les coudes, on travaille mais on ne s'enflamme pas. On est tous derrière le coach. Il peut se dire des choses, mais on est très soudés à l'intérieur du groupe ». Dont acte.

